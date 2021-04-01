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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ozan Tufan'ın dans performansı yeşil sahaların gerisinde kaldı

Ozan Tufan'ın dans performansı yeşil sahaların gerisinde kaldı

Ozan Tufan ve Rojin Haspolat dans görüntüleri

- İSTANBUL

Sosyal Medya Sarılar Yıldız Futbolcu Yeşil Sahalar Forma 


- Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Ozan Tufan, sosyal medyada paylaşılan düğün görüntüleri ile gündem oldu. Rojin Haspolat ile dünya evine giren başarılı futbolcunun, Çırağan Sarayı'nda dün gerçekleşen düğünde ortaya koyduğu dans performansı sosyal medyada binlerce paylaşım aldı. 26 yaşındaki futbolcunun düğün dansı sırasında kayda geçen çekingen halleri ilgi görürken, eşi Rojin Haspolat yıldız futbolcuya sarılarak destek verdi. Bu görüntüler üzerine yorumları yapıldı.
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