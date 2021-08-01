Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Özalp'ta sel, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Özalp'ta sel, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu

Özalp'ta sel, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu

Meydanda gelen sel

Sağanak Yağış Tarım Tarım Arazisi Sağanak Hayvan 

-Selden detay

( VAN ) - VAN

- Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu çok sayıda hayvan telef olurken, bazı evler de sular altına kaldı. Bugün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özalp ilçesine bağlı Yukarı Balçıklı Mahallesinde etkili olan sel hasara yol açtı. Meydana gelen selde bazı ev ve tarım arazisi sular altına kaldı. Sel nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, onlarca küçükbaş hayvan ise telef oldu. Bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ile Özalp Belediyesi ekipleri, vatandaşların yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor. (EKİP-ŞAK-
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı