- Özalp’ta sabah karşı başlayan yangın söndürülemiyor

-itfaiyenin müdahalesi

-iş yerlerinden gelen patlama seslseri

-Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Abdulilah Arvas'ın alanda inceleme yapması

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( VAN )- İş yerlerinde zaman zaman patlamalar meydana geliyor VAN



- Van’ın Özalp ilçesinde sabaha karşı yaklaşık 200 dükkanın bulunduğu halk pazarında meydana gelen yangın 4 saatlik çalışmanın ardından halen kontrol altına alınamadı. Özalp ilçesinde sabaha karşı çıkan yangın, 200 dükkanın bulunduğu Halk Pazarı’nda etkili oldu. Yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri, olay yerine giderek yangına müdahale etmeye başladı.

Yangın ve alanın büyük olması sebebiyle Saray İlçe Grup Amirliği ekiplerinden destek istendi. Her iki ekibinde yetersiz kaldığı yangında Van' dan destek talebinde bulunuldu. Tuşba ve İpekyolu İl Grup Amirliğinden de 3 araç bölgeye sevk edildi. 5 araç 23 personelle müdahale dilen yangın rüzgarında etkisiyle söndürülemiyor. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği iş yerlerinde itfaiye ekipleri, canla başla zamana karşı mücadele ediyor. Yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alınamayan yangın, içeriye su ve köpük sıkılıyor. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Abdulilah Arvas, beraberindekiler ile birlikte yangın alanına giderek çalışmalar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu. Yangından dolayı Özalp ilçe genelinde elektrik internet bağlantısı kesik olduğu belirtildi. (EKİP-ŞAK-Y)



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