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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Özalp'ta korkutan büyük yangın

Özalp'ta korkutan büyük yangın

Yangını meydana geldiği iş yerleri

İpekyolu Güvenlik Önlemi Alabalık Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin müdahalesi
-Kalabalıktan detay

( VAN ) -- Yangına Özalp itfaiyesinin yanısra Saray ve Van’dan 4 takviye ekip sevk edildi VAN

- Van'ın Özalp ilçesinde Halk pazarındaki iş yerlerinde sabaha karşı çıkan yangın korkulu anlar yaşatırken, Van ve Saray ilçesinden gönderilen takviye ekiple yangına müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre yangın, Özalp ilçesinde sabaha karşı yaklaşık 200 dükkanın bulunduğu Halk pazarında meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp İlçe Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine giderek yangına müdahale etmeye başladı.
Yangın ve alanın büyük olması sebebiyle Saray İlçe Gurup Amirliği ekiplerinden destek istendi. Her iki ekibinde yetersiz kaldığı yangında Van' dan destek talebinde bulunuldu. Tuşba be İpekyolu İl Grup Amirliğinden de 3 araç bölgeye sevk edildi. Bir tataftan ekipler yangına müdahale ederken, bir tataftan da pazarının yanında bulunan esnaf ise her ihtimale karşı eşyalarını bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede soğutma ve duman tahliyesi devam ediyor. (EKİP-ŞAK-Y)
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