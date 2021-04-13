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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Özalp ilçesinde kar sürprizi

Özalp ilçesinde kar sürprizi

Kar yağışından detay

Hava Sıcaklığı Akalan Kar Sürprizi Kar Yağışı 

-Karlı yollardan detay

( VAN ) VAN

- Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Özalp ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikte ise aksamalar meydana geldi. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, hava sıcaklığında ise hissedilir derecede düşüş yaşandı. (MSA-Y)
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