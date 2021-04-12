Oyuncu Mustafa Üstündağ'ın karıştığı kavgada kameralara yansıdı

-Olay yeri

-Yarıştan detay (drone)

-Bozulan araçtan detay



( MUĞLA -DRONE)- Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı MUĞLA



- Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ralli ödül töreni sonrası araçların bulunduğu otoparka gelen oyuncu Mustafa Üstündağ ve yanında gelen 4 kişi 3 kişiyi yaraladıktan sonra gözaltına alındı. Bodrum’da düzenlenen "Rally Bodrum" turnuvasının ödül töreninin den sonra oyuncu Mustafa Üstündağ'ın ve yanındaki 4 kişi rallinin komite üyelerini darp etti. Silahla 1 kişi ayağından yaralanırken 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden darp edildi. Olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oyuncu Mustafa Üstündağ ile birlikte 4 kişi Polis tarafından gözaltına alındı. (EA-



loading...