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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Oyuncu Mustafa Üstündağ'ın karıştığı kavgada kameralara yansıdı

Oyuncu Mustafa Üstündağ'ın karıştığı kavgada kameralara yansıdı

Kavga anı

Hastane Ödül Töreni Kamera 

-Olay yeri
-Yarıştan detay (drone)
-Bozulan araçtan detay

( MUĞLA -DRONE)- Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ralli ödül töreni sonrası araçların bulunduğu otoparka gelen oyuncu Mustafa Üstündağ ve yanında gelen 4 kişi 3 kişiyi yaraladıktan sonra gözaltına alındı. Bodrum’da düzenlenen "Rally Bodrum" turnuvasının ödül töreninin den sonra oyuncu Mustafa Üstündağ'ın ve yanındaki 4 kişi rallinin komite üyelerini darp etti. Silahla 1 kişi ayağından yaralanırken 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden darp edildi. Olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oyuncu Mustafa Üstündağ ile birlikte 4 kişi Polis tarafından gözaltına alındı. (EA-
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