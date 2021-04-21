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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Oyuncu Meral Kaplan ile eşi boşandı, çocuğun velayeti babaya verildi

Oyuncu Meral Kaplan ile eşi boşandı, çocuğun velayeti babaya verildi

Meral Kaplan adliye çıkışı görüntü

( İSTANBUL )- Çocuğunun velayeti kendisinden alınan Kaplan gözyaşlarına hakim olamadı İSTANBUL

Nafaka Lyon Boşanma Davası Tazminat Ödemesi Üniversite Mezunu 


- Oyuncu Meral Kaplan ile 4 yıldır karşılıklı boşanma davaları devam eden işadamı Erhan Kiani boşandı. Çiftin 6 yaşındaki kızının velayetini babası Erhan Kiani’ye verildi.
Çocuğunun velayeti kendisinden alınan Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu. Oyuncu Meral Kaplan 4 yıl önce bakıcı tarafından darp edildiğini, eşi Erhan Kiani’nin de buna sessiz kaldığını iddia ederek boşanma davası açmıştı. Eşinden 2 milyon liralık tazminat isteyen Kaplan, kendisi ve kızı için toplam 10 bin TL nafaka talep etmişti. Erhan Kiani hakkında tedbir kararı aldıran Meral Kaplan, ayrıca çocuğunun velayetini istemişti. Kaplan’a karşı boşanma davası açan işadamı Erhan Kiani ise 1 milyon lira manevi, 50 bin lira da maddi tazminat ile çocuğun velayetinin kendisine verilmesini talep etmişti. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Meral Kaplan ile avukatı katılırken, Erhan Kiani ise katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme, Meral Kaplan ile Erhan Kiani’nin boşanmasına ve velayeti Meral Kaplan’da olan 6 yaşındaki kızının velayetini baba Erhan Kiani’ye verilmesine hükmetti. Erhan Kiani’nin karşı boşanma davasını kabul eden mahkeme, Meral Kaplan’ın 200 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Duruşma çıkışı ve çocuğunun velayetinin kendisinden alınmasına isyan eden Meral Kaplan, gözyaşlarına boğuldu. Çocuğunun bir anda elinden aldığını söyleyen Meral Kaplan, “Şiddet görsem de bunu ispatlayamadım. Çocuğum doğduğundan beri adliyelerdeyim. Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. 4 senedir hiçbir yardım eli uzatılmadı. Adaletsizlik oldu. Bunu çocuğuma nasıl anlatacağım. Ben onu gözümden sakınırken hizmetçiler mi bakacak benim çocuğuma. Akıl sağlığım yerinde değil dediler. İki üniversite mezunu olan birisi olarak heyet raporu aldım. Lütfen yardım edin. Çocuğumu elimden almayın” şeklinde konuştu.
(Mİ- MB-
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