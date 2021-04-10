Oyuncu Mehtap Ar, hayatını kaybetti



- Usta oyuncu Müjde Ar’ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Mehtap Ar bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncu Müjde Ar’ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mehtap Ar’ın bir süredir hastanede akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Ar'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. (HK-



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