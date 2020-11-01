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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Oyuncak yarış arabası Bursa caddelerini birbirine kattı

Oyuncak yarış arabası Bursa caddelerini birbirine kattı

Trafikte seyreden oyuncak arabanın görüntüsü

( BURSA ) BURSA

Yarış Yarış Arabası Uzaktan Kumanda 


- Bursa'nın en işlek ana arterlerinden Ankara yolunda seyir halinde olan uzaktan kumandalı oyuncak yarış arabası, görenleri şaşkına çevirdi. Ankara Caddesi üzerinde, yoğun trafikte seyir halinde olan uzaktan kumandalı oyuncak araba görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşın otomobil içerisinden yönettiği uzaktan kumandalı araç, zaman zaman 60 kilometre hıza kadar ulaştı. Uzaktan kumandalı araba bir ara spin atıp ters döndü bu sırada otomobilinden görüntü alan bir kadın o anları kaydetti.
Bir vatandaşın düzeltmesi sonrası yoluna devam edip Bursa caddelerini birbirine katan oyuncak araba bir süre sonra gözlerden kayboldu.
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