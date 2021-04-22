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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Oyun oynarken üzerine demir askılık düştü: Kanca kafasına saplandı

Oyun oynarken üzerine demir askılık düştü: Kanca kafasına saplandı

İtfaiyenin olay yerine gidişi

İlk Müdahale Hastane Küçük Kız Kız Çocuğu Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin çocuğun yanına gelmesi
-Demirlerin kesilerek çocuğun kurtarılması
-Çocuğun sedye ile ambulansa alınması
-Olay yerinden görüntüler

( ISPARTA )-7 yaşındaki kız çocuğu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ISPARTA

- Isparta’da evinin avlusunda oyun oynayan 7 yaşındaki kız çocuğunun üzerine demir askılık düştü. Askılığın kanca kısmı kafasına saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Olay saat 14.15 sıralarında Ayazmana Mahallesi 4477 sokakta meydana geldi. Azra S., evinin avlusunda kuzeniyle birlikte oyun oynadığı sırada demir askılık üzerine düştü. Düşme esnasında askılığın kanca kısmı küçük kızın kafasına saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Azra S.’nin kafasına saplanan kancayı keserek çıkardı. Acılar içerisinde bağıran çocuğu sağlık ekipleri ve kızın ailesi sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Azra S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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