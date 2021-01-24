Oyun oynarken düşen çocuğun imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti

-Çocuktan görüntü

-Ambulansta tedavisi yapılan çocuktan görüntü

-Genel ve detay görüntü



( SİİRT ) SİİRT



- Siirt'in Şirvan ilçesinde 12 yaşındaki genç yüksekten düşerek yaralandı. Kar yağışı nedeni ile kapalı olan köyde ikamet eden genç, İl Özel İdaresi ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Siirt’in Şirvan ilçesinde, yolu kardan kapanan Nallıkaya köyü Turgutlu mezrasında oyun oynarken yüksekten düşen 12 yaşındaki Musa Cebe yaralandı. Cebe’nin yakınları 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Karla kapalı olan yolu ulaşıma açmak için Siirt İl Özel İdare karla mücadele ekipleri küçük çocuk için seferber oldu. Karla mücadele ekipleri Cebe’yi alarak ambulansın bulunduğu yere getirdi. Başından yaralanan Cebe’nin tedavisi ambulansta yapılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (SD-YRT-



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