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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Oturuma hazır binadan 12 su sayacı ve 21 çeşme bataryası çalındı

Oturuma hazır binadan 12 su sayacı ve 21 çeşme bataryası çalındı

Elektrikçinin konuşması ve olayı anlatması

Akalan Allah Hırsız Su Sayacı Polis Ekipleri 

-Binadan ve evden detaylar

( KONYA ) KONYA

- Konya’da oturmaya hazır 5 katlı binada bulunan 21 çeşme ve 12 su sayacı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Olay, merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı inşaatı tamamlanmış apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev sahipleri evlerine kontrol için geldiğinde su sayaçları ve çeşmelerin yerinde olmadığını gördü. Olayın fark edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri evde yaptığı incelemede yaklaşık 20 bin lira değerindeki 12 su sayacı ve 21 çeşme bataryasının yerinden sökülerek çalındığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis çeşme bataryaları ve su sayaçlarını çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Binada çalışan elektrikçi Serkan Soylu, “Biz geldiğimizde hırsızlık olayı olmuş. Elektrik kablolarını ve bataryalarını çalmışlar. Aşağı yukarı 20 bin liralık malzeme diyorlar. Biz geldiğimizde polisler işlemlere başlamışlar. İnşallah bulunur, başka bir bilgimiz yok. Polisten desteklerini bekliyoruz inşallah” ifadelerini kullandı.
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