Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Oturduğu banktan yere yığılınca panik yaşattı

Oturduğu banktan yere yığılınca panik yaşattı

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

İlk Müdahale Hastane Harekete Geç Ağrı Merkez Sağlık Ekipleri 

-Alkollü Selçuk Özcan’ın ambulansa alınması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, oturduğu banktan düşmesi sonucu ekipleri harekete geçirdi. Olay, saat 17:00 sularında ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen S.Ö. (37) alkolün etkisiyle oturduğu banktan düştü. S.Ö.'nün düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri S.Ö.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa alarak ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. (İYA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement