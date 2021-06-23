Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otoyolda tıra çarpan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi

Otoyolda tıra çarpan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi

Otomobilden görüntüler

Tahkikat Trafik Kazası Bild Altın 

-Kamyondan görüntüler
-Ekiplerden görüntüler
-Araç parçalanan parçalarından görüntüler
-Genel ve detaylar

( BURSA ) - BURSA

- Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, önünde seyir halinde olan tomruk yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi. Kaza saat 15.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Gemlik kavşağı üzerinde meydana geldi. İstanbul istikametine doğru gitmekte olan Mehmet Emin Hamsan (30) idaresindeki 67 TL 766 plakalı otomobil, Gemlik kavşağını geçtikten sonra, önünde seyir halinde olan Serdar Yalçın (48) idaresindeki 10 DT 835 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobilin sürücüsü Mehmet Emin Hamsan olay yerinde can verdi. Tır sürücüsü Serdar Yalçın, normal şeridinde seyir halindeyken kazanın meydana geldiğini belirterek, "Lâstik patladı sandım. Sonra durup baktığımda manzarayı gördüm" dedi.
Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mehmet Emin Hamsan'in cesedi, Gemlik Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılarak Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. (MÖ-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement