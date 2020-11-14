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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Otoyolda otomobil alev alev yandı

Otoyolda otomobil alev alev yandı

Otomobil yanması

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-İtfaiyenin müdahale etmesi

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’de otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan otomobil alev alev yandı. İtfaiyenin söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi. İddiaya göre, Feleknaz Özbey K. idaresindeki 01 CLU 03 plakalı otomobilin motor kısmında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü yol kenarına aldığı otomobilden inerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü. otomobil kullanılamaz hale geldi. (UMT-
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