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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otoyolda ölüme meydan okudular

Otoyolda ölüme meydan okudular

- Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğunda cep telefonu kameralarına yansıyan anlar

( GAZİANTEP )- Gençlerin bisiklet üstüne yatarak yaptıkları tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi GAZİANTEP

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- Gaziantep’te, bir grup bisikletlinin otoyol üzerindeki tehlikeli yolculuğu vatandaşlar tarafından görüntülendi. Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu üzerinde bir araya gelen bisikletçiler yanlarından hızla geçen araçları aldırmadan bisikletin üstüne yatarak sürdüler. Adeta ölüme meydan okuyan gençlerin bu tehlike dolu anları ise çevredeki vatandaşlar cep telefonu ve fotoğraf makineleri ile kaydedildi. Sağından, solundan hızla geçen araçları aldırmadan karayolunda ilerleyen bisikletçilerin ölüme meydan okudukları yolculuklarının nerede sonlandığı bilinmezken araç sürücüler ise gençlere korna çalarak tepki gösterdi.
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