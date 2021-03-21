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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
-Otoyolda feci ölüm

-Otoyolda feci ölüm

KAza yeri

Trafik Kazası Cenaze Aracı Uçan Otomobil Aşırı Hız Sağlık Ekipleri 

-ekipler
-Otomobil
-Cesedin çıkarılışı
-Otomobilin kaldırılışı

( BURSA ) BURSA

- Gebze-Orhangazi-İzmir Karayolu Karsak kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında lüks bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Yabancı plakalı aracın sürücüsü araç içinde feci şekilde can verdi. Kaza saat 11.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik Karsak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Ökmen (48) idaresindeki YE67-GXO yabancı plakalı bir otomobil Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken aşırı hız ve yolun yağıştan dolayı kaygan olmasından dolayı kontrolden çıktı. Bariyerle çarpan, yol kenarındaki otoyol firmasına ait kontrol kutularını parçalayıp şarampole uçan otomobil hurdaya döndü. Sürücü olay yerinde can verdi Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri direksiyonu sağda olan otomobilin sürücüsü Mert Ökmen’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza yeri savaş alanına dönerken, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücü Mert Ökmen’in cesedi araç içinden çıkarıldı. Yağmur nedeniyle güçlükle sürdürülen kurtarma çalışmaları sonrasında Mert Ökmen’in cenazesi cenaze aracına konarak Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise vinç yardımı ile şarampolden çıkarılarak çekiciye kondu. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (MÖ-
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