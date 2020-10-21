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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Otoyolda aracın çarptığı yaya öldü

Otoyolda aracın çarptığı yaya öldü

Polis araçlarından görüntüler

Polis Bild Polis Ekipleri 

-Olay yerinde bulunan üzeri örtülü cesetten görüntüler
-Kaza yerinden genel görüntüler
-Polislerden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da otoyolda karşıdan karşıya geçmek isteyen kişi bilinmeyen bir aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Olay, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otoyolda ilerleyen vatandaşlar, yolda erkek cesedi görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmada üzerinden kimlik çıkmayan kişinin karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu öldüğünü belirledi. Ölen kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ölen kişiye çarpan aracı arama çalışmalarına devam ediyor. (CNK-
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