Otoparktaki tartışmada kan aktı: 2 güvenlik görevlisi yaralandı

-Acil Servis önü detayları



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Devlet Hastanesi bahçesinde hastaneye gelen annesini acil servise götürmek isteyen güvenlik görevlisi ile otoparkta bulunan bir araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Aracından inen şüpheli etrafa rastgele ateş açtı. Olayda iki güvenlik görevlisi yaralandı. Hızla olay yerinden ayrılan zanlı izini kaybettirmeye çalıştı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre olay, Çaycuma Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tolga T. hastaneye gelen annesini karşılamak üzere hastane bahçesine çıktı. Acil Servis yakınlarında annesini karşılayan güvenlik görevlisi ile otoparkta bir sürücünün park etmeye çalıştığı aracın annesinin ayağına değdiği iddiası üzerine tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada şahıs iddialara göre aracından inerek etrafa ve havaya rastgele ateş açmaya başladı.

Olayda güvenlik görevlileri Tolga T. ile Rahmi Ö. kalça ve dizlerinden yaralandılar. Hemen olay yerinin yanında bulunan Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki güvenlik görevlisinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay sonrası hızla olay yerinden kaçan şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliyi yakalama çalışması başlatılırken Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek soruşturma başlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerine şerit çekerek delil topladı. Şüphelinin olay yerinde terliklerini bırakarak kaçtığı öğrenildi.



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