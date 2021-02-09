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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Otopark ücreti tartışmasında otopark görevlisi darp edildi

Otopark ücreti tartışmasında otopark görevlisi darp edildi

-otopark görevlisine sağlık ekiplerinin müdahalesi

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--otopark görevlisi detay

( SİVAS ) -- Sivas’ta otopark görevlisi, ücret tartışması yaşadığı şahıs tarafından darp edildi. Hafif şekilde yaralanan otopark görevlisi, polis merkezi amirliğine giderek şikayetçi oldu. SİVAS

- Sivas’ta otopark görevlisi, ücret tartışması yaşadığı şahıs tarafından darp edildi. Hafif şekilde yaralanan otopark görevlisi, polis merkezi amirliğine giderek şikayetçi oldu. Edinilen bilgilere göre olay, Örtülüpınar mahallesi Buruciye sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde otopark görevlisi olarak çalışan şahıs, aracını park eden sürücü tarafından ücret tartışması nedeniyle darp edildi. Kaşında açılma meydana gelen otopark görevlisi, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Otopark görevlisi, tedavinin ardından polis merkezi amirliğine giderek şahıs hakkında şikayette bulundu. Polis ekipleri, otopark görevlisini darp eden şahsı yakalamak için çalışma başlattı. (VK-GF-
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