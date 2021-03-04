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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otopark tartışmasında 2 güvenlik görevlisini vuran şahıslar teslim oldu

Otopark tartışmasında 2 güvenlik görevlisini vuran şahıslar teslim oldu

Zonguldak Çaycuma

Acil Servis Polis Hastane Güvenlik Görevlisi Hastane Bahçesi 

-Olay yerinden görüntü
-Hastaneden görüntü
-Ekiplerden görüntü
-BEÜ hastanesinden görüntü

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Devlet Hastanesi bahçesinde hastaneye gelen annesini acil servise götürmek isteyen güvenlik görevlisi ile otoparkta bulunan bir araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında 2 güvenlik görevlisini vuran şahıslar teslim oldu. Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tolga T. hastaneye gelen annesini karşılamak üzere hastane bahçesine çıktı. Acil Servis yakınlarında annesini karşılayan güvenlik görevlisi ile otoparkta bir sürücünün park etmeye çalıştığı aracın annesinin ayağına değdiği iddiası üzerine tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada şahıs iddialara göre aracından inerek etrafa ve havaya rastgele ateş açmaya başladı.
Olayda güvenlik görevlileri Tolga T. ile Rahmi Ö. kalça ve dizlerinden yaralandılar. Hemen olay yerinin yanında bulunan Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki güvenlik görevlisi tedavi altına alındı. Yaşanan olayda çenesinden ve kasıklarından yaralanan Tolga T., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkezine sevk edildi. Yaşanan olayın ardından hızla olay yerinden kaçan şüpheli Tayfun K. polise teslim oldu. Araçta bulunan babası ve kardeşi de güvenlik görevlisi Tolga T.'ye saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek soruşturma başlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerine şerit çekerek delil topladı. (SÖ-OA
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