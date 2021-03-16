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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Otopark kavgasında eşinin önünde böyle saldırdılar

Otopark kavgasında eşinin önünde böyle saldırdılar

kadının çektiği videodan detay

Psikolojik Şiddet Psikoloji Kamera Saldırı Park Kavgası 

-Röportaj kadından

( BURSA )- Çığlıkları duyan mahalleli yardıma koştu BURSA

- Bursa’da iki aile arasında çıkan park tartışması kavgaya dönüştü. Genç kadın kendisine, kocasına ve 3 yaşındaki çocuklarına saldırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Olay, Yıldırım'a bağlı Mollarap Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında araç park yeri meselesi yüzünden geçtiğimiz haftalarda tartışma çıktı. Aileler dün akşam saatlerinde park meselesi yüzünden yine münakaşa etti. İddiaya göre, 3 kişi, tartıştıkları kadına ve kocasına fiziki saldırıda, yanlarındaki 3 yaşındaki çocuklarına ise psikolojik şiddette bulundu. Mağdur olduklarını iddia eden karı koca, 3 kişinin kendilerini bu mahallede barındırmayacaklarını, yaşatmayacaklarını söylediklerini iddia etti. Tartışma karakolda son bulurken, 2 aile birbirinden şikayetçi oldu. Olayın ardından büyük tedirginlik yaşadığını belirten Ayşen Y., "Evimin önünde bana, çocuğuma saldırıda bulundular, daha önce de eşimi darp etmişlerdi. Rapor aldık. Tartışma sırasında ‘Sizi burada barındırmayacağım, yaşatmayacağım’ gibi tehditlerde bulundular. Bana ve eşimize fiziki, ama çocuğuma psikolojik şiddet uygulandı. Çocuğuma ve kendime koruma kararı çıkartmak istiyorum, ben işteyim, ama çocuğum evde. Bu yüzden çok tedirginim’’ diye konuştu.
Öte yandan mahallede yaşanan kavga ve panik anları, annenin imdat sesleri kameralar tarafından görüntülendi.
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