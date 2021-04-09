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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Trafik kazasından detaylar,

Hastane Trafik Kazası 

-Kafa kafaya çarpışan iki otomobil detayları
-İtfaiye ekiplerinin araçta sıkışan yaralıları çıkarması
-Sedyeye konulan ve hastaneye taşınan yaralılar
-Genel kaza detayları

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep - Şanlıurfa karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 23 KA 809 plakalı Renault marka otomobil ile 27 AIB 174 plakalı Hyundai marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Ambulanslara konulan yaralılar, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan C.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası bir süre kapanan yol, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle normal seyrine döndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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