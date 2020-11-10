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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

- Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

KAZA YERİ

-KAZA YAPAN ARAÇLAR
-YARALILAR

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Malkara - Şahin yolunun Şahin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reyhan Doğan (55) yönetimindeki 26 SZ 367 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erkan Koşar (34) idaresindeki 59 LR 790 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri Doğan ve Koşar yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. (HT-AŞ-Y)
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