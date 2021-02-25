Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

KAZA YERİ DETAY

İlk Müdahale Trol 

-YARALIYA MÜDAHALE VE AMBULANSA GİTMESİ
-SÜRÜCÜ ALKOL KONTROLÜ VE DETAYLAR

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik'te 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi ile Rasimbey Caddesinin kesiştiği nokta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Tevfikbey Caddesi istikametinden Tepebaşı mevkiine seyir halinde olan Mahmut E.Ö yönetimindeki 34 AGY 08 plakalı otomobil ile Rasimbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa U. kontrolündeki 34 PN 0455 plakalı otomobil iki caddenin kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Mahmut E.Ö yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, araçların kaza yerinden çekilmesinin ardından kontrollü verilen trafik normale döndü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı