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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri 

-Otomobillerden görüntüler
-Yaralıların ambulansa alınmasından görüntüler
-Yola fırlayan otomobil parçalarından görüntüler

( KAYSERİ )- Kazada otomobilin tekeri çıktı, aküsü fırladı KAYSERİ

- Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada çarpışmanın şiddetiyle bir otomobilin lastiği söküldü, aküsü fırladı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, aynı istikamete giden O.A. yönetimindeki 38 LR 636 plakalı Mercedes marka otomobil ile Ö.K. yönetimindeki 38 JZ 044 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik bariyerinin de devrildiği yolda güvenlik önlemi alırken, yolu da trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücüleri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ayrıca, kazanın şiddetiyle otomobiller kullanılamaz hale gelirken, 38 JZ 044 plakalı otomobilin lastiği söküldü, aküsü fırladı. Kazaya karışan otomobiller yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-
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