Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Otomobiller çarpıştı, kontrolden çıkıp kırmızı ışıkta bekleyen araca böyle çarptılar

Otomobiller çarpıştı, kontrolden çıkıp kırmızı ışıkta bekleyen araca böyle çarptılar

-güvenlik kamerası-

Trafik Kazası Kamera Kırmızı Işık Güvenlik Kamerası Karahisar 

-Kaza anı
-olay yeri
-detaylar

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da 3 otomobilin karıştığı trafik kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada bir anlık dikkatsizliğin nelere mal olabileceği gözler önüne serildi. Olay, Şuhut ilçesine bağlı Altıgöz köprüsü üzerindeki kavşakta meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kazada, yolun sağ tarafından gelen bir araç önce dönüş yapmak isteyen bir araca çarptı ardından iki araç çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen bir başka araca çarptı. Ölen ya da yaralanan olmadığı kazada Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Öte yandan, kazada araçların hızlarının düşük olması ise olası bir facianın önüne geçti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı