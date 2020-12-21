- Otomobiller çarpıştı biri takla attı: 5 yaralı

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( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu diğer otomobil takla attı. Kazada yaralanan 5 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, M.A yönetimindeki 51 ABJ 361 plakalı otomobille sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 AHU 802 plakalı otomobilAlparslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri refüje çarptı, diğeri ters döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.A. ile otomobillerdeki 4kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (YE- )



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