Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Otomobiller çarpıştı biri takla attı: 5 yaralı

- Otomobiller çarpıştı biri takla attı: 5 yaralı

Kazadan görüntü

Polis Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-Otomobillerden görüntü
-Detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu diğer otomobil takla attı. Kazada yaralanan 5 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, M.A yönetimindeki 51 ABJ 361 plakalı otomobille sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 AHU 802 plakalı otomobilAlparslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri refüje çarptı, diğeri ters döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.A. ile otomobillerdeki 4kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (YE- )
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement