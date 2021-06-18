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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

İlk Müdahale Polis Trafik Kazası İslam Sağlık Ekipleri 

-ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜ
-DETAYLAR

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Nevşehir’in Avanos ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Avanos-Göreme kavşağında meydana gelen trafik kazasında İsmail B. yönetimindeki Volvo marka 33 N 8786 plakalı otomobil ile Ganimet İslam D. yönetimindeki Fiat marka 42 ADD 220 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç içerisinde bulunan İsmail B., Ümmgülsüm D., Ramazan Enes Ü., Ömer Asaf Ü., Ganimet Duran B., Songül İ. yaralandı. Yaralılara ilk müdahalesinin sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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