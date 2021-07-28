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Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

kaza yeri

Polis Trafik Kazası Altın Polis Ekipleri 

-araçlar ve ekipler detay
-detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Hazar Dağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LN 355 plakalı otomobil ile 06 ET 9986 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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