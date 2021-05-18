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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

- Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kazaya karışan otomobiller

Amed 

-Kaza sonucu ağır hasar alan otomobiller
-Olay yerinden görüntüler
-Polislerin olay yerinde çalışması

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Necmettin Erbakan Mahallesi Şeyh Mansur kavşağına yabancı uyruklu Farouk Mohamed A., yönetimindeki 79 MA 2659 plakalı Hyundai marka otomobil ile Mehmet Enes i., yönetimindeki 34 ZS 0841 plakalı Renault Cilo marka otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan her iki sürücü, olay yerine çağrılan ambulans ile 2 yaralı Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (MAD-SD-Y)
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