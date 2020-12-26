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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Yaralı şahsa ambulansta müdahale edilmesi

İlk Müdahale Polis Bild Allah Polis Ekipleri 

-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Genel ve detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki otomobilin kaza yapması neticesi 2 kişi yaralandı. Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi Develi Durağı D-100 Karayolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde bulunan Halis B. idaresindeki 34 PT 0255 plakalı Renault marka otomobil, önündeki araçların yavaşlaması üzerine durdu. Otomobilin durması üzerine arkasında seyreden Cem E. idaresindeki 34 BTN 831 plakalı Renault marka otomobil hızını alamayarak önünde duran araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle öndeki araçta yolcu olarak bulunan Maşallah B. ile Abdurrahman B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan ekipler, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi burada yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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