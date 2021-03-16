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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobiller çarpıştı: 1'i bebek, 1'i çocuk 3 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 1'i bebek, 1'i çocuk 3 yaralı

Yaralılardan görüntüler

İlk Müdahale Bebek Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Araçlardan görüntüler
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i bebek, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur G. idaresindeki 41 ABH 963 plakalı Fiat marka otomobil ile Mehmet Ç. yönetimindeki cadd41 ACK 421 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Uğur G. yöntemindeki otomobil demir bariyerlerin üzerine çıktı. Kazada Uğur G.’nin ismi öğrenilemeyen eşi ve 1'i bebek 2 çocuğu yaralandı. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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