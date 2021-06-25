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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Otomobiller çarpıştı: 1 ağır yaralı

Otomobiller çarpıştı: 1 ağır yaralı

KAZADAN DETAYLAR

İlk Müdahale Bild Ağır Yaralı 

-YARALI DETAY
-DİĞER DETAYLAR

( SİVAS )- Sivas’ın Gürün ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı SİVAS

- Sivas’ın Gürün ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas-Gürün yolu sanayi çıkışında meydana geldi. Sivas istikametine giden B.Ç.(20) yönetiminde ki 58 PC 456 plakalı Tofaş marka otomobil ile sanayinden çıkan G.A. (50) yönetimindeki 10 BH 379 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve Polis ekiplerine haber verdi. Kaza da 58 PC 456 plakalı otomobilde bulunan S.Ç.(70) yaralandı. S.Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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