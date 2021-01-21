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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobille yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü

Otomobille yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü

Kazaya karışan araçlar

Cenaze Sparta Yolcu Otobüsü Karaağa Karaağaç 

-Sürücünün cenazesinin taşınması
-Otobüsteki bir yolcunun konuşması
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Beyşehir-Şarkikaraağaç Karayolu'nun 25. kilometresi, Hüyük ilçesi Yenice Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. (44) yönetimindeki 42 E 7739 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Isparta’dan Konya istikametine seyir halinde iken Yenice Mahallesi yol ayrımında, karayoluna çıkan Ahmet Tunç (54) idaresindeki 42 TM 630 plakalı Nissan marka otomobille çarpıştı. Kaza neticesinde otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Tunç olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücünün cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kesintiye uğradı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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