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- Otomobille tır çarpıştı, baba kız hayatını kaybetti
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Otomobille tır çarpıştı, baba kız hayatını kaybetti

- Otomobille tır çarpıştı, baba kız hayatını kaybetti

Kazaya karışan otomobil detay

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Trol 

-Kazaya karışan çekici tır detay
-Olay yerine sevk edilen ekipler
-Olay yeri genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya yoldan dönüş yapmak isteyen otomobille tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan baba ve kızı hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Konya - Ereğli Yolu Tatlıcak Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Konya’dan Karapınar istikametine seyir halinde olan 73 yaşındaki Kemal Keklik idaresindeki 33 DVD 75 plakalı Peugeot marka otomobil, mahalle girişinde durarak şehir merkezi istikametine U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan B.K. (28) idaresindeki 42 DJ 311 plakalı Mercedes marka tır manevra yapan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobilde bulunan sürücü Kemal Keklik ve kızı olduğu öğrenilen Meryem Keklik’in (50) hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinde polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazada hayatını kaybeden baba ve kızının cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FÇ-FM-
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