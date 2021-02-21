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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Otomobille sigara almaya gitmesi pahalıya patladı

Otomobille sigara almaya gitmesi pahalıya patladı

Denetim görüntüleri

( BURSA ) BURSA

Polis Akalan Gesi Sigara Trol 


- Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalar Türkiye genelin devam ediyor. Bunları ihlal edenlere ise ceza işlem uygulanıyor. Kısıtlama kapsamında Bursa'nın İnegöl İlçesinde arabasıyla sigara almaya giden genç sürücü polislere yakalandı. İzin belgesi olmayan şahsa kısıtlamayı ihlal etmekten dolayı 3 bin 150 TL ceza kesildi. Vakaların azaltılması için Türkiye'de ayladır hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Hafta sonları vatandaşlar saat : 10 ile 17 arasında kendilerine en yakın olan yerlere yürüyerek gidip ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bunu dışında araçla çıkanların mutlaka izin belgeleri olmaları gerekiyor. İnegöl'de ekipler tüm kavşaklarda gelen araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor. Denetimlerde gelen bir otomobili durduran ekipler genç sürücüden izin belgesini istediler. Ancak sürücü izin belgesinin olmadığını sigara almak için çıktığı söyledi.

Bunun üzerine ekipler gence kısıtlamayı ihlal etmekten dolayı 3 Bin 150 TL ceza keserek uyarık evine gönderdi. Havaların sıcak olması nedeniyle ilçenin bir çok noktasında vatandaşlar kendilerini dışarıya atınca ekipler ihbar üzerine ihbar gitti.
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