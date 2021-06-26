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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobille motosiklet çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Otomobille motosiklet çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Kaza yerinden görüntüler

Trafik Kazası Karahisar Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralıların ambulansa alınması
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Çevreden genel detaylar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesi meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Ece Mahallesi Rauf Orbay sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Koç idaresindeki 03 ABJ 24 Plakalı otomobil, Nevzat Kanyılmaz idaresindeki 15 HD 545 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü Kadir Koç ve arkasındaki Ayşe Koç yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralana Kadir Koç, Ayşe Koç, otomobil sürücüsü Nevzat Kandemir ve Nilüfer Kandemir’i ambulanslar ile Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
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