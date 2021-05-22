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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobille motokurye kafa kafaya çarpıştı

Otomobille motokurye kafa kafaya çarpıştı

Yaralıdan detay görüntüler

İlk Müdahale Kural İhlali Alabalık Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Olay yeri detay görüntüler
-Ambulanstan görüntüler
-Kalabalık görüntüleri
-Kazaya karışan araç ve motosikletten görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da paket servis siparişi götüren motosikletli kurye yasak olmasına rağmen kural ihlali yaparak sola dönmeye çalışan otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yunus Özen ağır yaralanırken, otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi. Kaza, saat 15.30’da merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 AHB 752 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Ertürk, cadde boyunca sola dönüşün yasak olmasına rağmen kural ihlali yaparak sola dönmeye çalıştı. Bu sırada bir restoranda motokurye olarak çalışan Yunus Özen, sipariş götürmek için 16 AIJ 217 plakalı motosikleti ile Altıparmak Caddesi üzerinden Çekirge istikametine giderken aniden önüne çıkan otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Özen çarpmanın etkisiyle önce otomobilin camına kafasını çarptı ardından da yere düştü. Otomobil sürücüsü Mehmet Ertürk ise kazada yaralanmazken Yunus Özen ise ağır yaralandı. Çevrede olayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Motosikletli kuryenin meslektaşları kaza haberini alır almaz kısa sürede olay yerine geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yunus Özen’i ilk müdahalesini yaparak ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza sonrası Altıparmak Caddesi trafiğe kapanırken, hasarlı araçlar yoldan kaldırılıp trafik tek şeritten sağlandı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını araştırarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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