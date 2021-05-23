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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Kaza yapan otomobil ve minibüs görüntüleri

Polis Polis Ekipleri 

-Ambulansın gelme görüntüsü
-Polis ve itfaiye

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Turgay C.’nin kullandığı Toyota marka otomobille Haluk Ç.’nin idaresindeki 06 ZVT 65 plakalı Volkswagen Transporter minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüs kanala düştü. Bölgeye gelen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerince otomobil şoförü Turgay C. ve kızı Aysima C. ile minibüsteki Binnaz İ. ve Şükran Ç. kurtarılarak ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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