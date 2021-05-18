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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobille minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Otomobille minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Yaralının sıkıştığı araçtan çıkarılması

Cep Telefonu 

-genel ve detaylar (cep telefonu görüntüsü)
-Kazaya karışan araçlar
-Ambulans
-Kaza yerinden görüntüler
-Sinyalizasyon diğeri araçlar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralanırken, sinyalizasyon direği zarar gördü.Edinilen bilgiye göre, Necmettin Erbakan Mahallesi Turgut Özal Caddesi Şeyh Mansur kavşağına yakın yerde yabancı uyruklu Nasır Hüseyin'in yönetimindeki 79 SAA 222 plakalı Mercedes marka otomobil ile yabancı uyruklu Abdullah Kur yönetimindeki 79 AV 663 plakalı Mitsubishi marka minibüsün çarpışması sonucu iki sürücü de yaralandı. Kazada sinyalizasyon direği zarar görürken, olay yerine çağrılan ambulans ile 2 yaralı Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
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