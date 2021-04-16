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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay yeri

İpekyolu 

-Yaralının kurtarılması
-Araçlar
-Detay

( VAN ) VAN

- Van’ın İpekyolu ilçesinde otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Van-Özalp kara yolu üzerindeki Erçek Gölü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 NA 393 plakalı Hyundai marka otomobille 48 M 2615 plakalı Isuzu marka kamyonet bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kamyonet sürücüsü ise sıkıştığı yerden AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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