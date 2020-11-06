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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - KONYA

Otomobille kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - KONYA

- Kazaya karışan otomobil ve kamyonet - Jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışması - Hastane acil servis önü - Yaralının ambulansa nakledilmesi Konya 'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralıKONYA (AA) - Konya 'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Beyşehir - Akseki kara yolunun 18. kilometresinde, İdris Altok idaresindeki 42 B 2639 plakalı otomobil, Karaburun plajı yol ayrımı mevkisindeki kavşakta, Orhan Gürler'in kullandığı 42 CJK 61 plakalı kamyonetle çarpıştı.Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Mehmet Durmuş, Mümin Özdil, Rüstem Kaya ve Harun Dinvar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan durumu ağır olan kamyonet sürcüsü Orhan Gürler, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya 'ya sevk edildi.

Acil Servis Bild Sağlık Ekipleri 

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