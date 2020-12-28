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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Olay yerinden görüntü

( BİTLİS ) - BİTLİS


- Bitlis’in Tatvan ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza, Ahlat-Tatvan kara yolu üzerinde meydana geldi. Ahlat istikametinden Tatvan’a doğru gelen M.G. yönetimindeki 27 GD 750 plakalı kamyonetle sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 DZ 1853 plakalı Opel marka araç çarpıştı. Kazada her iki araçta büyük hasar meydana gelirken, yaralanan 5 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada 27 GD 750 plakalı araçta bulunan M.Y. ağır yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MSA-Y)
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