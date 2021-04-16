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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Otomobille gelip ateş açıp kaçtılar: 1 yaralı

Otomobille gelip ateş açıp kaçtılar: 1 yaralı

olay yeri sağlık ve polis ekip çalışmaları yaralı ambulans nakil

( MALATYA ) MALATYA

Polis Silahlı Kavga Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 


- Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Ekrem Toktamış Sokak mevkiine otomobille gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler bir apartmanın önünde oturan 3 kişilik grubun üzerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda sol bacağına isabet alan Erkan B. (22) hafif şekilde yaralanırken, olayın şüphelileri araçla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs bir süre sokakta ambulans bekledi. Sağlık ekiplerinin olay yerine intikal etmesinin ardından Erkan B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet dolu kovan bulurken, olay esnasında Erkan B.’nin yanında bulunan arkadaşları olayın Mart ayında Büyük Hüseyin Bey Mahallesi’nde meydana 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın devamı olduğunu ileri sürdü. Polis ekiplerinin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.
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