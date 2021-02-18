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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobille gelen hırsızları demir çubukla böyle kovaladı

Otomobille gelen hırsızları demir çubukla böyle kovaladı

Hırsızların araçla iş yerine gelmesinden detaylar

Polis Akalan Kamera Demir Çubuk Hırsız 

-Hırsıları fark eden şahısın gelme anı
-Demir çubukla hırsıların kovalanmasından detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir iş yerinde maddi değeri 6 bin TL olan akaryakıt depo çerçevesi çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, otomobil ile gelen hırsızları fark eden görevli elindeki demir çubukla hırsızları kovaladı.Şehitkamil, Sanayi Mahallesinde bir iş yerine giren hırsızlar maddi değeri 6 bin TL olan, tırlar da kullanılan 4 adet akaryakıt depo çerçevesi çaldı. Olayı fark eden bir görevli ise otomobille gelen hırsızları elindeki demir çubuk ile kovaladı. Otomobile binerek kaçan şahısları son anda elinden kaçıran görevli, elindeki demir çubukla son bir hamle ile araca vurabildi.Olayın ardından polis inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri, şahısların eşkalini ve kimliğini belirledi. Yapılan operasyon ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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