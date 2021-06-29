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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobille çarpışan taksideki yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Otomobille çarpışan taksideki yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

-Yaralının ambulans içindeki görüntüsü

İlk Müdahale Ticari Taksi Polis Altın Polis Ekipleri 

--Olay yeri detay
--Polisler detay
--İtfaiye ekipleri detay
--Kazaya karışan araçlar detay

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan ticari taksi içinde sıkışarak yaralanan yaralı yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Kaza, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi Yeliz ve Saylan Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki Nissan marka 41 AFA 883 cip ile 41 T 0024 Renault marka ticari taksi, iki sokağın kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari takside yolcu olarak bulunan M.Ö., araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcu M.Ö., itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansa alındı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Ö., Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (HFV-GY
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