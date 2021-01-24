Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

-Keze yerinden detay görüler

( AFYON KARAHİSAR)- Kurye kafasındaki kask sayesinde kazayı ciddi bir yara almadan atlattı AFYON KARAHİSAR

Polis Bild Karahisar Motosiklet Sürücüsü 


- Afyonkarahisar’da motosikletli kurye ile otomobilin çarpışması sonucu kurye yaralandı. Kurye kafasındaki kask sayesinde kazayı ciddi bir yara almadan atlattı. Olay, Karşıyaka mahallesi Filli kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 AB 965 plakalı motosikleti ile dağıtım yapan Erdinç Y., isimli kurye henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta Mehmet T., idaresindeki 26 ADD 938 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü Erdinç Y., yola düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile yaralanan Erdinç Y., Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erdinç Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kafasında ki kask sayesinde kazada ciddi bir yara almadığı öğrenildi. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. (HK-GC)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı