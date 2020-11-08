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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - ŞANLIURFA

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - ŞANLIURFA

- Yerde yatan yaralıya sağlık ekiplerinin müdahale etmesi - Kazanın yaşandığı karayolu - Kazaya karışan motosiklet - Hastane bahçesindeki emniyet aracı - Acil serviste bekleyen ambulanslar - Hastanenin morg girişiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Sait Keser yönetimindeki 42 ESM 20 plakalı otomobil, Siverek - Diyarbakır kara yolu Mehmetçik Kavşağı'nda, Sinan Kaya (21) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Kaya ağır yaralandı.112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Sinan Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kaya'nın cenazesi morga kaldırılırken, kazayı haber alan yakınları hastanede yoğunluk oluşturdu.

Hastane Cenaze Sağlık Ekipleri 

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