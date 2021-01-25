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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobille çarpışan minibüs mobese direğine çarptı: 7 yaralı

Otomobille çarpışan minibüs mobese direğine çarptı: 7 yaralı

Aracın çekiciye yüklenmesi

İlk Müdahale Mobese Direği Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Mobese direği
-Polis ekipleri
-Minibüs
-Kazaya karışan diğer araç
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de otomobille çarpışması sonucu kontrolden çıkan minibüs, mobese direğine çarparak durdu. Kazada 7 kişi yaralanırken, bölgedeki trafikte yoğunluk oluştu. Kaza, saat 17.15 sıralarında Küçükçekmece Hürriyet caddesinde yaşandı. İddiaya göre, 34 DJS 231 plakalı Citroen marka araç sol şeritten sağ şeride ani geçiş yapınca sağ şeritte içindeki yolcularla seyir halinde olan minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 M 5341 plakalı minibüsü yol ayrımında bulunan mobese direğine vurarak durdu. Kazada, minibüste bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar tedbir amaçlı çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan minibüsün çekici ile yoldan kaldırılmasından sonra trafik normale döndü. (FT-
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